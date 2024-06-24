شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Creative Assistant لإنشاء الإيموجي في بكسل 9 والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تطلق شركة جوجل تطبيقًا جديدًا يعد بتغيير الإبداع في الهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع جهازها القادم سلسلة Pixel 9، تشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن السلسلة القادمة ستتضمن تطبيق Creative Assistant جديدًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملصقات مخصصة.

يبدو أن تطبيق Creative Assistant من عملاق التكنولوجيا يمثل خطوة استراتيجية للتنافس مع منافسهم Apple Genmoji، وهي ميزة تخصيص مماثلة للذكاء الاصطناعي ستقدمها الشركة في تحديث iOS 18 القادم، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority.

يشير التقرير إلى أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل على Creative Assistant ومن المتوقع أن يكون تطبيقًا حصريًا لـ Pixel، كذلك يشاع أنه يتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي التي قد تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة، كما يمكن أن يقدم نفس الوظيفة مع الرموز التعبيرية أيضًا.

تم العثور على مراجع تطبيق Creative Assistant في مكانين، أي في كود الثنائيات المتعلقة بـ TPU لشريحة Tensor من جوجل وفي الإصدار الأحدث من تطبيق Google Markup الذي تم إصداره في إصدار Android 15 Beta 3.

كذلك سيظهر خيار "ريمكس" جديد في تطبيق Markup، والذي من المتوقع أن يوفر وظيفة إنتاج الملصقات مع ميزات الذكاء الاصطناعي العامة، كما يتيح بعد ذلك تطبيق هذا الملصق على لقطة شاشة أو صورة، لكن لا يزال ينتظر الإعلان الرسمي من جوجل بخصوص تطبيق الذكاء الاصطناعي الإبداعي الجديد.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تطلق جوجل ثلاثة نماذج في سلسلتها الرئيسية القادمة – Google Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 XL الجديد.

وفقًا لتقارير أخرى، من المتوقع أن يتم تشغيل جميع الهواتف الذكية الثلاثة بواسطة Tensor G4 SoC وقد تتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي.

من المفترض أن يكون هاتف Pixel 9 XL هاتفًا جديدًا تمامًا، حيث يتوقع أن يأتي الجهاز الرئيسي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وبنية اللوحة الأم "Komodo" القائمة على تقنية Arm ومحافظ "sched_pixel".

ومن المتوقع أن يحصل إصدار Pixel 9 على شاشة بحجم 6.24 بوصة، في حين من المرجح أن يحتوي هاتف Pixel 9 Pro وPixel XL على شاشات بحجم 6.24 بوصة و6.73 بوصة على التوالي، كذلك ستحتوي جميع الطرز على شاشات AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز.