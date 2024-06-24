شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Meet يضيف دعمًا لأكثر من 50 لغة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل Google Meet على تحديث مهم للعديد من المستخدمين، حيث تلقى التطبيق للتو دعمًا لـ 52 لغة للتسميات التوضيحية المترجمة و11 لغة أخرى للتسميات التوضيحية المغلقة، فإذا كنت أحد عملاء Google Workspace أو مستخدمًا بسيطًا لديه حساب شخصي، فستستفيد من الدعم الموسع للتسميات التوضيحية المغلقة ليشمل اللغات التالية في الإصدار التجريبي:

أذربيجاني

التشيكية

اليونانية

الأيسلندية

الكازاخستانية

لاو

الليتوانية

لغة الملايو

الصربية

السواحلية

الأوكرانية

مع إضافة هذه اللغات الـ 11، تدعم التسميات التوضيحية المغلقة الآن إجمالي 87 لغة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعضها لا يزال في مرحلة تجريبية.



اللغات

بالانتقال إلى التسميات التوضيحية المترجمة، يحصل Google Meet على دعم لـ 52 لغة، ووفقًا لشركة جوجل ، فإن عملاء Gemini for Google Workspace هم فقط من يحصلون على الدعم لهذه اللغات، والتي يمكن ترجمتها من وإلى أي لغة أخرى مدعومة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Google أنها تقدم دعمًا كاملاً للغات لستة لغات تم إطلاقها مسبقًا: الهولندية والإندونيسية واليابانية والسويدية والتركية والفيتنامية، ومع التحديث الأخير، أصبحت التسميات التوضيحية المترجمة في Google Meet تدعم الآن 69 لغة بشكل كامل، مما يسمح بأكثر من 4600 زوج لغوي.

إلى جانب التحديث، كشفت Google أيضًا أنه اعتبارًا من 22 يناير 2025، ستكون التسميات التوضيحية المترجمة في Google Meet متاحة حصريًا لعملاء Gemini لعملاء Google Workspace.

وحتى ذلك الحين، ستتوفر التسميات التوضيحية المترجمة في إضافات Gemini التالية: Gemini Enterprise، وAI Meetings and Messaging، وGemini Education premium.

وفيما يتعلق بالتسميات التوضيحية القريبة، أصبحت اللغات الجديدة متاحة الآن لجميع عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية، لذلك لا يتعين عليك حقًا الدفع مقابل ذلك.