شكرا لقرائتكم خبر عن Serum.. لعبة مغامرات تأخذك في رحلة الصراع من أجل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأخذك لعبة المغامرات Serum في رحلة خيال علمي مثيرة، عبر عالم ملوث مليء بالمؤامرات والمخاطر، وعليك الصراع من أجل البقاء.

اللعبة التي جرى طرحها شهر مايو الماضي، غنية بالأحداث الشيقة مع توقع بتجربة لعب مميزة بفضل تحسينات تقنيات DLSS 3 وDLAA وReflex التي تضمن أداء رسومات واستجابة فورية للتحكم.

وأوضح ميشال أوجرزينسكي، المدير التنفيذي لفريق التطوير Game Island، أن مصادر الاستيحاء للعبة المغامرات Serum لم تعتمد بشكل أساسي على تجربة معينة لبناء عناصرها، ولكنّ الفريق استوحى أجواء لعبته ورؤيته لعالمها من سلسلة ألعاب Fallout، وفقًا لموقع "truegaming".



الألعاب الإلكترونية

وفيما يتعلق بميكانيكيات اللعب، استوحى الفريق بعض العناصر من سلسلة ألعاب BioShock، كما يجري العمل حاليًا على المحتويات الإضافية التي سيقوم بإصدارها مستقبلاً بعد صدور النسخة الكاملة، مع التركيز على دعم نسخة الدخول المبكر.

واحتفلت الأمم المتحدة، 11 يونيو الماضي، ولأول مرة باليوم الدولي للعب، خاصة بعد أن أصبحت الألعاب الإلكترونية جزءًا رئيسًا من حياة قطاع كبير من الناس بمختلف الفئات العمرية.