شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تفتح باب التسجيل في برنامج "NVIDIA" للتدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي والان نبدء بالتفاصيل

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة