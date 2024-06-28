شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة.. تأثر سعر البيتكوين بمناظرة بايدن وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين بخسارة طفيفة في السعر يوم الجمعة، ويتم تداول أصل العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم حاليًا بسعر 61,637 دولارًا في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، بعد تكبد خسارة بنسبة 0.23%.

وقد لعبت عوامل الاقتصاد الكلي دائمًا دورًا حيويًا في تحديد مزاج سوق العملات المشفرة على المستوى العالمي، وعلى الرغم من توقعات مستثمري العملات المشفرة، لم يذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب العملات المشفرة خلال مناظرتهما المتلفزة يوم الخميس، ما أدى إلى تقلبات في الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة ويتوقع الخبراء المزيد من الاضطرابات في الأيام المقبلة.

وبالمثل، تأثرت عملة الأثير بانخفاض طفيف بنسبة 0.09% في القيمة يوم الجمعة، حيث يتم تداوله حاليًا بسعر 3448 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة Gadgets360.

فيما أن العملات المشفرة التي تمكنت من تسجيل مكاسب طفيفة يوم الجمعة تشمل Binance Coin وDogecoin وCardano وAvalanche.

وتمكن Solana من تحقيق أرباح بنسبة 6.24% يوم الجمعة - وهو أعلى بكثير من العملات المشفرة الأخرى، و في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول Solana بسعر 145 دولارًا .

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي سجلت خسائر يوم الجمعة، Tron، وNear Protocol، وUnderdog، وStatus.

وفقًا لـ CoinMarketCap، ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بشكل عام بنسبة 1.39 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، وصلت القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة إلى 2.28 تريليون دولار.