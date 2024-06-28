شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يواجهون تحطم قمر صناعي روسي ويحتمون بالمحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

اضطر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى الاحتماء بعد تحطم قمر صناعي روسي في مداره، حيث قالت وكالات الفضاء الأمريكية إن المركبة الفضائية الروسية "Resurs-P1" تفتت إلى ما لا يقل عن 100 قطعة من الحطام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اضطر رواد الفضاء التسعة على متن محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك راكبي بوينج "العالقين"، إلى الاحتماء لمدة ساعة بسبب خطر التعرض للاصطدام.

توقف Resurs-P1 عن العمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولكن ربما انفجر فجأة بسبب تسرب الوقود على متنه أو بسبب تأثير جزء آخر من "الخردة الفضائية".

ليس من الواضح ما إذا كان حطام Resurs-P1 قد اصطدم بمحطة الفضاء الدولية أو إذا كان من الممكن أن يصاب رواد الفضاء أثناء قيامهم بالسير في الفضاء.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية، التي لديها شبكة عالمية من رادارات التتبع الفضائي، إن القمر الصناعي أنشأ على الفور "أكثر من 100 قطعة من الحطام الذي يمكن تتبعه".

وأصدرت وكالة ناسا تعليمات للأطقم على متن المحطة الفضائية بالاحتماء في مركبتهم الفضائية "كإجراء احترازي قياسي".

يُعتقد أن هذه المركبات الفضائية التي تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، مثل سويوز، وكرو دراجون، وبوينج ستارلاينر، توفر حماية أفضل ضد الحطام من محطة الفضاء الدولية نفسها.

وحدث تفكك القمر الصناعي على ارتفاع 355 كيلومترا تقريبا (220 ميلا) في مدار أرضي منخفض، وهي منطقة تعمل فيها آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الكبيرة، بما في ذلك شبكة ستارلينك الواسعة التابعة لشركة سبيس إكس ومحطة تيانجونج الفضائية الصينية.