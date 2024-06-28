شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحذيرًا بشأن Google Chrome لمستخدمي أيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة أبل تحذيرًا لجميع مستخدمي أيفون البالغ عددهم 1.46 مليار حول Google Chrome، حيث نشرت شركة التكنولوجيا العملاقة لوحات إعلانية في جميع أنحاء العالم للترويج لتطبيق بحث Safari الخاص بها، ووصفته بأنه "متصفح خاص بالفعل".

وعلى الرغم من أن الإعلان لم يذكر Google Chrome بالاسم، إلا أنه يعد متصفح البحث الأكثر تنزيلًا للهواتف الذكية، متجاوزًا Safari بأكثر من مليوني، وفي حين أن لوحة الإعلانات تمثل طعنة لجوجل، فقد كشفت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها تجمع البيانات من أي شخص يستخدم كروم.

وقد تم رصد الإعلان في مدن مثل سان فرانسيسكو ولندن وباريس وفي بلدان بعيدة المدى بما في ذلك سنغافورة وأستراليا، حيث شاهده الناس على اللوحات الإعلانية ووسائل النقل العام والمباني العامة.

رد أحد الأشخاص على مشاركة من شخص شاهد الإعلان في أستراليا، "من المثير للاهتمام معرفة أن الأمر لا يقتصر على سنغافورة فقط".

وأضاف، "بعض الناس سيكونون فضوليين، خاصة أولئك الذين ليسوا في نظام أبل البيئي وربما لا يعرفون ما هو Safari."

وعلق شخص آخر على لوحة الإعلانات في سان فرانسيسكو، قائلاً: "بالنظر إلى كيفية قيام جوجل بتسوية دعوى قضائية لعدم كون وضع التصفح المتخفي الخاص بها متخفيًا، ليس هناك شك في أن هذا يتلاعب بهذا".

يبدو أن إعلانات شركة أبل تحذر الأشخاص من استخدام جوجل التي واجهت جدلًا متكررًا حول احتفاظ متصفح Chrome بملفات تعريف الارتباط ومعلومات البحث.

وقال جيك مور، مستشار الأمن العالمي لشركة الأمن السيبراني ESET، "كشفت Google في وقت سابق من هذا العام أنها تجمع بياناتك إذا كنت تستخدم Google Chrome، حتى إذا كنت تستخدم وضع التصفح المتخفي".

وأضاف مور، "تعد البيانات الشخصية ذات قيمة كبيرة للشركات، وعندما يكون من الصعب جدًا فهم الشروط والأحكام، فقد يكون من السهل على المستخدمين السماح للشركات ببساطة بجمع البيانات حسب رغبتها."

ومع ذلك، قال متحدث باسم جوجل، إن الشركة تسعى جاهدة للحفاظ على أمان بيانات الأشخاص بشكل افتراضي وضمان قدرة المستخدمين على التحكم في متى وكيف يتم استخدام بياناتهم في Chrome لتخصيص تجربة تصفح الويب الخاصة بهم.