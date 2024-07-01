شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Keep يكتسب دعمًا متعدد الحسابات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يحصل Google Keep على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي التي تعمل بنظام Android على دعم متعدد الحسابات عندما يكون لديك جهازان مفتوحان للتطبيق.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5google"، فإنه في العام الماضي، اكتسب Google Keep على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة القدرة على فتح نسخة ثانية من التطبيق في وضع تقسيم الشاشة، ويتيح لك هذا عرض ملاحظتين في نفس الوقت.

ويتم الآن إقران دعم المثيلات المتعددة بدعم الحسابات المتعددة، ويتيح لك هذا فتح حساب واحد على الجانب الأيسر من شاشتك وآخر على اليمين.

يمكن تفعيل هذا الأمر من خلال الخطوات الآتية:

حدد ملاحظة من الشاشة الرئيسية > القائمة الكاملة > "فتح في نافذة جديدة" > اضغط على سهم الرجوع في الزاوية العلوية اليسرى للعودة إلى الشاشة الرئيسية > تبديل الحسابات.

وهذا متاح لجميع عملاء Google Workspace، والمشتركين الفرديين في Workspace، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.