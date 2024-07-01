شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن حجم الشاشة الجديدة لهاتفى iPhone 16 Pro و16 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لزيادة حجم شاشات سلسلة iPhone 16 Pro، حيث سيستمر iPhone 16 وiPhone 16 Plus في تشغيل 6.1 شاشات مقاس 6.7 بوصة و6.7 بوصة على التوالي، لكن من المتوقع أن يحمل هاتف iPhone 16 Pro شاشة مقاس 6.3 بوصة مقارنة بالزجاج السابق مقاس 6.1 بوصة في طراز Pro، كما سيحصل أيضًا على الزجاج الموجود في الجزء الأمامي من هاتف iPhone 16 Pro Max زيادة 0.2 بوصة إلى 6.9 بوصة، وفقًا لموقع phonearena.



ايفون 16

لم تكشف شركة آبل رسميًا عن هذه المعلومات بعد؛ على الأرجح لن يحدث ذلك حتى أوائل سبتمبر عندما تعقد حدث iPhone السنوي، وبالنظر إلى أن المسرب الدقيق Ross Young، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC)، كان يتوقع شاشة مقاس 6.9 بوصة لجهاز iPhone 16 Pro Max مرة أخرى في مايو من عام 2023، يبدو أن هذه الإشاعة قريبة جدًا لتكون حقيقة.

تدعو خارطة الطريق السابقة ليونج إلى حصول iPhone 17 وiPhone 17 Plus على زيادات مماثلة في الشاشة إلى 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، على الرغم من أن ذلك كان قبل تسرب التقارير حول طراز iPhone Slim جديد سيكون سعره أعلى من iPhone 17 Pro Max ويحل محله أيفون 17 بلس.

شر مسرب آخر يستخدم اسم المستخدم Majin Bu على "X"، تغريدة اليوم أظهرت أربعة واقيات شاشة من الزجاج المقسى لخط iPhone 16 القادم مع القياس أسفل كل واقي شاشة، استنادًا إلى التغريدة، سيكون وزن شاشات هذا العام تمامًا كما هو متوقع مع شاشة مقاس 6.1 بوصة لجهاز iPhone 16، وشاشة مقاس 6.7 بوصة لجهاز iPhone 16 Plus، وشاشة مقاس 6.3 بوصة لجهاز iPhone 16 Pro، وشاشة مقاس 6.9 بوصة، شاشة بقياس بوصة لهاتف آيفون 16 برو ماكس.