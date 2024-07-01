شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموضة السريعة أزمة بيئية تحتاج لحل.. نصائح تجعل ملابسك أكثر استدامة والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن الإضافة المستدامة إلى خزانة ملابسك التساؤل عن احتياجاتك وأخذ وقتك في التسوق لشراء كل قطعة لفهم كيف وأين تم تصنيعها، وهو نقيض الموضة السريعة التي أصبحت تهيمن على اتجاهات التسوق العالمية وتؤثر على البيئة، ويمكن أن تساعدك بعض النصائح في بناء خزانة ملابس أكثر استدامة.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن قطاع الملابس والمنسوجات الذي تهيمن عليه الموضة السريعة عالميًا مسئول عن 2% إلى 8% من جميع انبعاثات الكربون العالمية و9% من التلوث السنوي بالألياف الدقيقة للمحيطات.

وتستهلك الموضة السريعة نحو 215 تريليون لتر من المياه سنويًا، أي ما يعادل 86 مليون حوض سباحة أولمبي، وفي مواجهة هذه المخاوف الخطيرة، كيف يمكن لأي شخص أن يأمل في التسوق بشكل مستدام؟

لعل الخطوة الأكثر أهمية من عدة جوانب، هي الالتزام ببساطة بإبطاء نهجك في الموضة نفسها من خلال تبني الموضة المستدامة والتسوق بشكل أخلاقي للمساعدة في كبح الإنتاج الزائد والاستهلاك المفرط.

1. اشتري أقل، اشترِ بشكل أفضل: في حين أن التخلي عن التسوق أو اختيار الخيارات التقليدية والمستعملة أفضل من شراء جديد من وجهة نظر الاستدامة، فإن مثل هذه السبل قد لا تكون ممكنة دائمًا. لذلك، حاول شراء عدد أقل من العناصر ذات الجودة الأعلى من العلامات التجارية التي تهتم بالاستدامة، فإن توخي الحذر فيما يتعلق بمكان الشراء وماذا تشتريه يمكن أن يساعد في الحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية لمشترياتنا من الملابس.

2. الإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير: إطالة عمر الملابس من خلال ارتداء القطع على مدار عدة سنوات وإصلاحها عند الحاجة، بدلاً من التخلص منها، يمكن أن يكون أيضًا طريقة جيدة لتقليل البصمة البيئية لخزانة ملابسك.

3. إعطاء الأولوية للألياف الطبيعية: اختر الألياف الطبيعية مثل القطن العضوي والكتان والحرير والقنب والخيزران، فيجب أن تكون الملابس متينة، ومصنوعة محليًا، ومصنوعة من مواد طبيعية مستدامة التجارة.