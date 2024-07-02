تكنولوجيا: شائعات تزعم أنه لن يكون هناك إصدار قياسي من Galaxy Tab S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تحتوي سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة التالية من سامسونج على إصدار واحد أقل من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير جديد من موطن شركة سامسونج في كوريا، فإن الشركة تعمل على تغيير إستراتيجيتها الخاصة بالأجهزة اللوحية وستطلق فقط إصدارين متطورين: Galaxy Tab S10+ و Galaxy Tab S10 Ultra.

لذلك، إذا نجح هذا الأمر، فلن يكون هناك إصدار Galaxy Tab S10 القياسي ليكون بمثابة خليفة لجهاز Galaxy Tab S9 من عام 2023.

سيحتوي جهاز +Galaxy Tab S10 على شاشة مقاس 12.4 بوصة، بينما سيأخذ جهاز Ultra الأمور إلى أبعد من ذلك بشاشة مقاس 14.9 بوصة. سيكون لدى الاثنين تصميمات متشابهة جدًا.

ويشاع أن جهاز Tab S10+ مزود بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، بينما يبدو أن جهاز Ultra سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 في جميع أنحاء العالم.

يقال إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج كلا الطرازين هذا الشهر، ومن المحتمل أن يتم إصدارهما في وقت لاحق من هذا العام – لذلك فمن غير المرجح أن يتم الكشف عنهما خلال حدث Unpacked المزدحم بالفعل والذي سيقام في باريس في 10 يوليو.

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