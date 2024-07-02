تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A06 يظهر عبر منصة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، تم رصد هاتف Samsung Galaxy A06 القادم في قاعدة بيانات Geekbench مع وجود معالج MediaTek Helio G85.

والآن، تم اعتماد Galaxy A06 للبيع من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وكشفت هذه العملية عن سعة البطارية. فقد تم تصنيفها بـ 4855 مللي أمبير، مما يعني أن القيمة النموذجية المُعلن عنها ستكون 5000 مللي أمبير.

يعتبر هذا مطابق لما يقدمه A05. فقد كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا أن هاتف Galaxy A06 يحتوي على شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق واتصال Bluetooth و4G LTE، ولا يوجد 5G بالطبع، نظرًا لأن الشريحة لا تدعم هذا الاتصال.

يبلغ قياس هاتف Galaxy A06 حوالي 167.3 × 77.31 ملم. وهذا يجعله أقل طولاً وأقل عرضًا من A05، وهذا يعتبر أول فرق بين الاثنين.

هذه هي كل التفاصيل التي ظهرت حتى الآن، ولكن نظرًا لأن A06 يمر حاليًا عبر منصات الشهادات، فمن المؤكد أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات حوله قريبًا.

المصدر