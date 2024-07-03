شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية ربط سماعات Beats بجهاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

في حالة احتياج سماعات Beats الخاصة بك إلى إقرانها بجهاز جديد، أو إذا قمت بإعادة ضبطها وتحتاج إلى إعادة إقرانها بهاتفك أو الكمبيوتر المحمول، فستتمكن من إقران سماعات Beats يدويًا بجهاز ما عن طريق تنشيط وضع الإقران بنفسك.

وإليك الطريقة فى خطوات :

الخطوة 1: لتنشيط وضع الاقتران لـ Beats Solo 4 ، ستحتاج أولاً إلى تشغيل سماعة الرأس ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة.



الخطوة 2: إذا كنت تريد إقران Solo 4 بجهاز iPhone أو iPad، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود في Solo 4 لمدة ثلاث ثوانٍ ، والآن احتفظ بسماعات الرأس على مسافة لا تزيد عن 2 بوصة من جهاز Apple الخاص بك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وستكون جاهزًا للانطلاق.



الخطوة 3: إذا كنت تقوم بإقران السماعة بجهاز Mac أو أي نوع آخر من أجهزة Bluetooth، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في سماعات Solo 4 حتى يومض مؤشر الضوء الموجود على سماعة الأذن اليمنى باللون الأبيض، و الآن، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات Bluetooth على الجهاز المضيف والاتصال بسماعة Solo 4.



الخطوة 4: لوضع Beats Studio Pro في وضع الإقران، ابدأ بتشغيل سماعة الرأس ، وإذا كنت تقوم بالاقتران بجهاز Apple، فما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر النظام لمدة ثلاث ثوانٍ ، ثم توجه إلى جهاز iPhone أو iPad الخاص بك ، وأمسك سماعة الرأس على مسافة لا تزيد عن بوصتين واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاقتران.