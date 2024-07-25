مصر .. موعد انكسار الموجة الحارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد استمرارها لمدة تصل إلى 10 أيام.

وقال "القياتي"، الأربعاء، إن الجمعة القادمة سيكون موعدًا لانكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الثلاثاء المقبل، وفق توقعات هيئة الأرصاد حتى الوقت الحالي.

ونوه الدكتور محمود القياتي، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من "أبوسمبل - أسوان - حلايب وشلاتين".