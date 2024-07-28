شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مصير مارك زوكربيرج حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت علاقة دونالد ترامب ومارك زوكربيرج متوترة، فبصفته الرئيس الأمريكي السابق ورئيس إحدى أكبر شركات البلاد على التوالي، فإن ترامب وزوكربيرج ليسا غرباء عن بعضهما البعض، وفي الآونة الأخيرة، قال زوكربيرج إن رد فعل ترامب على إطلاق النار عليه في تجمع في بنسلفانيا كان "قويًا" لكنه رفض تأييد مرشح رئاسي في دورة الانتخابات هذه، من ناحية أخرى، قال ترامب إنه سيسجن زوكربيرج إذا أعيد انتخابه.

إليك نظرة على علاقتهما المضطربة على مر السنين

التقى ترامب وزوكربيرج في مناسبات متعددة، حيث تم لقاء بين ترامب وزوكربيرج في 19 سبتمبر 2019، وقال متحدث باسم Meta في ذلك الوقت: "مارك موجود في واشنطن العاصمة، حيث يجتمع مع صناع السياسات للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل. كما عقد اجتماعًا جيدًا وبناءً مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض اليوم".

وقال ترامب عن اجتماعهما: "كان اجتماعًا لطيفًا مع مارك زوكربيرج من فيسبوك في المكتب البيضاوي اليوم".

كما التقى ترامب وزوكربيرج مرة أخرى في الشهر التالي

كان لدى ترامب وزوكربيرج وبيتر ثيل عشاء سري في أكتوبر 2019، وكان ثيل، الذي شارك في تأسيس باي بال وبالانتير، أول مستثمر خارجي في فيسبوك؛ وكان مؤيدًا صريحًا لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال زوكربيرج عن العشاء في مقابلة مع برنامج "سي بي إس ذيس مورنينج": "تحدثنا عن عدد من الأشياء التي كانت في ذهنه، وبعض الموضوعات التي تقرأ عنها في الأخبار حول عملنا"، وكان زوكربيرج في العاصمة واشنطن للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول العملة المشفرة لفيسبوك، ليبرا.

قال ترامب إنه كان سيحظر فيسبوك أثناء رئاسته، لكن زوكربيرج "واصل الاتصال به"

في عام 2021، أشاد ترامب بنيجيريا لحظر تويتر، وقال ترامب في بيان في ذلك الوقت: "يجب على المزيد من الدول حظر تويتر وفيسبوك لعدم السماح بحرية التعبير والتعبير المفتوح - يجب سماع جميع الأصوات".

وأضاف: "ربما كان يجب أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسًا. لكن زوكربيرج استمر في الاتصال بي والحضور إلى البيت الأبيض لتناول العشاء وإخباري بمدى روعتي"، لكن رفعت نيجيريا حظرها على تويتر بعد سبعة أشهر.

انتقد ترامب زوكربيرج لتعليق حسابه على فيسبوك إلى أجل غير مسمى

في عام 2021، علقت ميتا "إلى أجل غير مسمى" حسابات ترامب في أعقاب أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير، مشيرة إلى "استخدام منصتنا للتحريض على التمرد العنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا".

"لقد أزعج قراره باستخدام منصته للتسامح مع تصرفات أنصاره في مبنى الكابيتول بدلاً من إدانتها الناس في الولايات المتحدة وحول العالم"، كتب زوكربيرج في منشور في ذلك الوقت، "لقد أزلنا هذه التصريحات أمس لأننا حكمنا بأن تأثيرها - ومن المحتمل أن يكون نيتها - هو إثارة المزيد من العنف".

أعادت Meta في عام 2023 حسابات ترامب على Facebook و Instagram

في الوقت الذي انقضى منذ التعليق، فحص مجلس الرقابة في Facebook القرار، وفي النهاية، قررت Meta إعادة حساب ترامب، وقد فعلت ذلك مع وضع "حواجز أمان جديدة لردع المخالفات المتكررة"، بما في ذلك عقوبات أكبر لأي انتهاكات لقواعد Meta.

يوليو 2024، رفعت الشركة قيودها النهائية على حساب ترامب

في يوليو، أزالت شركة ميتا الحواجز الإضافية التي ظلت قائمة على حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام بعد إعادة تفعيلها، وقالت شركة ميتا في بيان في ذلك الوقت: "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرًا على سماع المرشحين للرئاسة على نفس الأساس". "نتيجة لذلك، لن يخضع الرئيس السابق ترامب، بصفته مرشح الحزب الجمهوري، بعد الآن

أعرب ترامب عن اهتمامه بمقاضاة Facebook

قال في مقابلة في يونيو 2019 مع Fox Business: "يجب أن نقاضي Google وFacebook وكل ذلك". "وهو ما قد نفعله"، وأدلى ترامب بهذه التصريحات في سياق الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الكتلة.

في عام 2021، فعل ترامب ذلك تمامًا

رفع ترامب دعوى قضائية ضد فيسبوك وجوجل وتويتر والرؤساء التنفيذيين للشركات في يوليو 2021، زاعمًا أنهم يفرضون رقابة غير قانونية عليه وعلى المحافظين الآخرين.

في مايو 2022، رُفضت دعوى ترامب ضد تويتر

حتى الآن في عام 2024، قال زوكربيرج إن رد فعل ترامب على إطلاق النار عليه في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا كان "رائعًا".

تحدث زوكربيرج عن الرئيس السابق في مقابلة مع بلومبرج

قال زوكربيرج لبلومبرج عن محاولة اغتيال ترامب: "إن رؤية دونالد ترامب ينهض بعد إصابته برصاصة في وجهه ويرفع قبضته في الهواء بالعلم الأمريكي هو أحد أكثر الأشياء فظاعة التي رأيتها في حياتي". "على مستوى ما، كأمريكي، من الصعب ألا تتأثر عاطفيًا بهذه الروح والقتال، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء إعجاب الكثير من الناس بهذا الرجل".

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta قال إنه لا يخطط لتأييد أي مرشح للرئاسة في دورة الانتخابات هذه.

الآن.. هدد ترامب بسجن زوكربيرج إذا انتُخب في نوفمبر

يقول ترامب، إذا انتُخب، إنه "سيلاحق المحتالين في الانتخابات" و"سيتم إرسالهم إلى السجن لفترات طويلة من الزمن"، وكتب ترامب على موقع Truth Social هذا الشهر: "نحن نعلم بالفعل من أنتم. لا تفعلوا ذلك! زوكربيرج، كونوا حذرين!".