ردا على إيلون ماسك.. زاهي حواس يصدر بيانا بشأن بناء الأهرامات

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على ادعاءات الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك التي زعم أن الكائنات الفضائية هي التي قامت ببناء الأهرامات.

وقال "حواس" في بيانه إن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة علمية وأن مصر تمتلك العديد من الإكتشافات الأثرية التي تدحض هذه المزاعم بالكامل، وتثبت أن المصريين القدماء هم الذين بنوا الأهرامات، وليس الكائنات الفضائية.

ولفت عالم المصريات إلى أنه تم العثور على بردية وادي الجرف بسيناء، التي تقدم تفاصيل مهمة حول بناء هرم خوفو، وتشرح كيفية نقل الأحجار عبر نهر النيل باستخدام المراكب، وتوضح وجود قنوات كبرى تربط النهر بموانئ كبيرة في منطقة الأهرامات، بالإضافة الي اكتشاف مقابر العمال بناة الهرم.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن الاكتشافات الأثرية في مصر لا تتوقف، وأن كل يوم يحمل في طياته إمكانية اكتشاف جديد يعمق فهمنا لتاريخ بناء الأهرامات، وهذه الاكتشافات توفر دليلا واضحا على القدرات الهندسية المذهلة للمصريين القدماء، والذين تمكنوا من تصميم وتنفيذ مشروعات ضخمة تظل قائمة حتى يومنا هذا.