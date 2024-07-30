تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات رقاقة Snapdragon 4s Gen 2 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف كوالكوم غداً النقاب عن رقاقة Snapdragon 4s Gen 2، وهي أحدث رقاقات 5G من الفئة المتوسطة، حيث تعقد الشركة مؤتمر Snapdragon في السوق الهندي، واليوم تم الكشف عن تفاصيل مواصفات الرقاقة قبل الإعلان الرسمي.

تتميز رقاقة Snapdragon 4s Gen 2 بطاقة ومستوى تسعير أقل مقارنة برقاقة Snapdragon 4 Gen 2 التي قدمت من الشركة العام الماضي.

ويرتكز هذا الإصدار على عملية تصنيع بدقة 4 نانومتر، وعدد 8 من الأنوية والتي تنقسم إلى 2 من أنوية Cortex-A78 إلى جانب 6 من أنوية A55، حيث تم خفض السرعة بمقدار 200MHz.

كما تدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية LPDDR4X بسرعة 2133MHz فقط، من جانب أخر تدعم الرقاقة شاشة بجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 90Hz، ومن المتوقع أن تستهدف الرقاقة دعم الهواتف المتوسطة المميزة بجودة عرض HD+ ومعدل تحديث 120Hz، أو الشاشة المميزة بجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 90Hz.

وفي الكاميرة يمكن للمعالج دعم كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل أو بدقة 64 ميجا بيكسل، وتدعم الرقاقة أيضاً الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 5 (ac) والبلوتوث 5.1.

كما تتميز الرقاقة بدعم تقنية Qualcomm Audio، والإتصالات الصوتية، وبث الموسيقى عند 96kHz، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء في الكاميرة وEIS.

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