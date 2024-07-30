تكنولوجيا: هاتف Vivo Y18i ينطلق بمعالج Unisoc T612 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo اليوم عن هاتفها المتوسط Vivo Y18i الذي يضم رقاقة Unisoc T612 ويتميز بقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Vivo Y18i بشاشة LCD بجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 528 nit، وتأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة في الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T612، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف ميزة الذاكرة الإفتراضية التي تضيف 4 جيجا بايت رام.

أيضاً يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارت في الألوان تشمل اللون الأخضر والأسود، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم مسطح للإطارات بزوايا دائرية.

ويضم Vivo Y18i إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 0.08 ميجا بيكسل.

كما تدعم الشركة نظام الكاميرة في هذا الإصدار بخوارزمية “Suter Night” التي تعمل على تعزيز السطوع في الإضاءة المنخفضة.

ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، ويتميز الهاتف بوزن 185 جرام، وسُمك 8.39مم، كما يدعم معايير IP54 في المقاومة، ويضم هذا الإصدار بطارية بسعة كبيرة 5000 mAh.

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