أمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء 7 أغسطس 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشار الهيئة، إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية وتصل إلى حد السيول أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر وقد يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بداية من يوم الأربعاء 31 يوليو وحتى الأربعاء 7 أغسطس.

وشبورة مائية خلال الفترات الصباحية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.