شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الإعلام": ضبط 5 آلاف لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها منافذ البيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت هيئة تنظيم الإعلام أكثر من 5 آلاف لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها إلى منافذ البيع.. وتحيل المخالفين إلى الجهات المختصة.

وباشرت الفرق الرقابية الميدانية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام الوقوف على عدد من المستدوعات المخالفة لتخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في عدد من المناطق، وضبطت أكثر من 5000 لعبة الكترونية مخالفة، والتي جرى إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع .

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد أطلقت عدة حملات رقابية الضبط سوق الألعاب الإلكترونية لمكافحة قرصنة وتزوير الألعاب الإلكترونية، وتعزيز عمل المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية .

وشددت الهيئة على استمرارها في رقابة سوق الألعاب الإلكترونية وإحالة كل من يثبت تورطه في بيع وتوزيع الألعاب المخالفة إلى الجهات المختصة .