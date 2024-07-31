شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تطلق رسميًا شرائح Lunar Lake للكمبيوتر المحمول فى 3 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت Intel فى بث مباشر أنها ستطلق الجيل التالى من شرائح الكمبيوتر المحمولة Core Urtla، والتى تحمل الاسم الرمزى Lunar Lake فى 3 سبتمبر ويبدو أنها لن تكون متاحة قريبًا، لكن الكشف الكامل يجب أن يكون بعد خمسة أسابيع فقط.

وقالت فى البث، أن Lunar Lake عبارة عن شريحة تم تجديدها بالكامل تتخلص من فكرة توصيل بطاقات ذاكرة قابلة للتبديل بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، ناهيك عن العديد من أفكار Intel السابقة حول كيفية تحقيق أفضل عمر للبطارية وأفضل أداء بالإضافة إلى NPU ثلاثى إذا كان لديك تطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدية التى ترغب فى تشغيلها محليًا.

ولكن الأهم من ذلك هو أن هذا الكمبيوتر المحمول هو إجابة إنتل على الرقائق التى تعتمد على معالجات آرم من كوالكوم وآبل، والتى توفر عمر بطارية أطول مما رأيناه عادة فى رقائق x86 مثل تلك التى تصنعها إنتل.

وأضافت، الجميع ينتظر ليرى إذا كانت إنتل قادرة على تقديم مزيج مقنع من الأداء وعمر البطارية والميزات للحفاظ على إنتل فى الصدارة حيث أصبح نظام التشغيل ويندوز على معالجات آرم أخيرًا منافسًا قويًا .

ونقوم حاليًا باختبار أحد أول أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تعمل بمعالج AMD Ryzen AI 9 لمعرفة ما إذا كان "Strix Point" يمثل جهازًا واعدًا فى هذا المناخ الجديد، وسوف يكون Lunar Lake هو القطعة الأخيرة من لغز حرب الرقائق لهذا العام هذا الخريف.

ولكن كما هى العادة بالنسبة لصانعى الرقائق، لا ينبغى لك أن تتوقع بالضرورة أن "الإطلاق" يعنى أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lunar Lake ستكون متاحة للشراء فى ذلك اليوم. (يقول المتحدث باسم شركة Intel توماس هانافورد: "سوف تأتى المزيد من التفاصيل حول التوفر فى الحدث").

فى الوقت الحالى، كل ما تؤكده شركة إنتل هو أنها "ستكشف عن تفاصيل حول كفاءة الطاقة المذهلة فى معالجات x86 الجديدة، والأداء الأساسى الاستثنائى، والقفزات الهائلة فى أداء الرسومات وقوة الحوسبة التى لا مثيل لها والتى ستقود هذا الجيل والأجيال المستقبلية من منتجات إنتل".