شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قائمة الميزات التى أطلقتها YouTube Music بين شهر مارس ويونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فريق YouTube Music، قائمة ضخمة من التحديثات التى تم إطلاقها على المنصة بين مارس ويونيو، وكما اتضح، فقد كانوا مشغولين بتحديث كل شيء بدءًا من كيفية التفاعل مع الألحان المفضلة، إلى كيفية اكتشاف الألحان الجديدة، وفقًا لموقع phonearena.

لقد ركزوا على جعل التطبيق متجرًا شاملًا لكل ما يتعلق بالموسيقى، وبناء مجتمع قوى، وجعله سهل الاستخدام على جميع أجهزتك، واستخدام التكنولوجيا الذكية لجعل الأمور أفضل، نظرًا لأن قائمة التحديثات تشمل فترة تبلغ حوالى أربعة أشهر، فهى عبارة عن سجل تغييرات طويل جدًا، إليك ملخص سريع:

تجربة موسيقية شاملة

[11 يونيو] تعليقات على العينات

[24 مارس] تحسينات على التعليقات على الهاتف المحمول

مجتمع موسيقى نابض بالحياة ومتفاعل

[17 يونيو] إعدادات اشتراكات جديدة

[10 يونيو] ملخص موسمي

[7 مايو] مشاركة قائمة تشغيل خاصة

[12 مارس] توسيع YouTube Music وPremium إلى المزيد من البلدان

[4 مارس] لوحة مشاركة محدثة على Android

استمتع بالموسيقى فى أى وقت وفى أى مكان

[26 يونيو] تحسين محتوى البودكاست على الأجهزة الأخرى

[13 يونيو] تكامل ساعة Garmin

[6 يونيو] التمرير للتخطى على iOS

[20 مايو] زر الراديو "ابدأ" على مشغل iOS

[21 مايو] خلفية متدرجة على صفحة المشغل على iOS

[15 مايو] دعم البودكاست فى HomePod

[4 أبريل] تحسينات على البث على Android

[19 مارس] انقر نقرًا مزدوجًا للإعجاب iOS

[5 مارس] تحديث العناوين الرئيسية لتطبيق YouTube Music على أجهزة التلفزيون الذكية

[10 أبريل] التنزيلات على الويب

[12 مارس] البحث الصوتى على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية

[3 مارس] توسيع فن قائمة التشغيل المخصصة التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

[1 مارس] تصفية الحلقات غير المتعلقة بالبودكاست فى البحث

من الوأضح أن تطبيق YouTube Music يعمل بجد لجعله الأفضل على الإطلاق لمحبى الموسيقى فى كل مكان، فهم يريدون أن يكون سهل الاستخدام وممتعًا لمشاركته مع الأصدقاء ومتاحًا أينما ذهبت.