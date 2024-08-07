شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف ‏Google Pixel 7a و Pixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف ‏Google Pixel 7a حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وهاتف Pixel 8 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

‎‏Google Pixel 7a

‎الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.

المعالج: Tensor G2 (5 nm).

مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. البطارية: 4385 mAh.

Pixel 8 Pro

‎المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.

‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.

‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.

‎نوع الشاشة: LTPO OLED

‎نظام التشغيل: اندرويد 14.

‎البطارية: 5050 مللي أمبير.

‎الشريحة Google Tensor G3



