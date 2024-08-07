شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a و Pixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارًا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وهاتف Pixel 8 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:Google Pixel 7a
الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.
المعالج: Tensor G2 (5 nm).
مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).
الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. البطارية: 4385 mAh.Pixel 8 Pro
المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.
التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.
الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.
الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.
نوع الشاشة: LTPO OLED
نظام التشغيل: اندرويد 14.
البطارية: 5050 مللي أمبير.
الشريحة Google Tensor G3
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