تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi Smart Band 9 للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سوارة Xiaomi Smart Band 9 الذكية للأسواق العالمية قريباً، بعد أن توفرت في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

قدمت شركة شاومي سوارة Smart Band 9 للمرة الأولى في حدث عقد في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، كما أطلقت الشركة هواتف Xiaomi Mix Fold 4 وXiaomi Mix Flip خلال الحدث.

ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن شاومي تخطط لإطلاق سوارة Smart Band 9 الذكية للأسواق العالمية قريباً، ولقد كُشِف عن الصور الرسمية للسوارة الذكية المرتقبة، والتي توضح إختيارت الألوان المتوفرة لهذا الإصدار.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Arsène Lupin” أن الموعد المتوقع لإطلاق السوارة الذكية للأسواق العالمية في 19 من أغسطس، حيث ظهرت Smart Band 9 في القوائم الرسمية لمتجر أمازون في إيطاليا.

من جانب أخر قدمت السوارة الذكية في السوق الصيني بسعر 35 دولار، كما تتوفر السوارة الذكية باثنان من النماذج على أن يدعم النموذج الأول الإتصال بتقنية NFC، بينما ينطلق الإصدار الخاص بتصميم من السيراميك

المصدر