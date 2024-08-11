تكنولوجيا: لينوفو تطلق اثنان من محولات الشحن ThinkPlus GaN بسرعة شحن تصل إلى 140W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن اثنان من الإصدارات الجديدة من محولات شحن ThinkPlus GaN التي تنطلق بسرعة شحن تصل إلى 140W.

تقدم لينوفو محولات الشحن الجديدة في سلسلة “Light and Shadow” التي تدعم شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة، ويضم الإصدار الأول عدد 4 من منافذ والتي تنقسم بين اثنان من منافذ USB-C واثنان من منافذ USB A.

وتصل سرعة الشحن في المنافذ الأربعة إلى 100W، وتؤكد لينوفو على قدرة الشاحن على شحن بطارية ThinkBook 14 G6 خلال 99 دقيقة فقط، ويمكن أن يدعم أيضاً شحن أجهزة الألعاب، والهواتف الذكية، وأيضاً الملحقات.

بينما يأتي محول الشحن الثاني من Lenovo ThinkPlus بعدد 3 من المنافذ والتي تنقسم إلى 2 من منافذ USB-C، ومنفذ USB A، وتدعم المنافذ سرعة شحن 140W، بقدرة على شحن جهاز Apple MacBook Pro 14 خلال 74 دقيقة.

ويدعم هذا الإصدار معايير شحن متعددة تشمل PD 3.1، و QC 3.0، وأيضاً PPS، ويدعم شحن أجهزة الحاسب والملحقات وأيضاً الهواتف الذكية.

ويأتي كلا المحولين بتقنية GaN، التي تدعم هذا الإصدار بتصميم محمول، مع تصميم قابل للطي، كما تأتي محولات الشحن الجديدة بمميزات حماية متعددة لدعم شحن آمن.

ويتوفر المحول الأول المميز بقدرة شحن 100W بسعر 34 دولار تقريباً، بينما يتوفر المحول المميز بقدرة 140W بسعر 90 دولار تقريباً.

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