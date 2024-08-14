تكنولوجيا: هاتف Pixel 9 ينطلق رسمياً بمميزات الذكاء الإصطناعي وسعر 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل النقاب عن هاتف Pixel 9 الذي ينطلق بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، وسعر يبدأ من 799 دولار.

يتميز هاتف Pixel 9 بشاشة Actua بحجم 6.3 إنش، ويدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، ويتميز بتقنية OLED ودقة عرض 1080 في 2424 بيكسل.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يدعم نمط تصوير macro.

وتقدم جوجل بعض المميزات في كاميرة Pixel 9 مثل ميزة “Night Sight” التي تدعم المستخدم في تصوير لقطات فلكية رائعة، وميزة “Add Me” التي تدعم المستخدمين بدمج صورهم المنفصلة في لقطات جماعية بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يأتي هاتف Pixel 9 بميزة “Magic Editor” لتحرير الصور، وتعد ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية من أهم المميزات المقدمة في إصدارات جوجل الجديدة، والتي تتوفر بشكل مجاني لمدة عامين.

من جانب أخر يأتي هاتف Pixel 9 بتحسينات في سعة البطارية، حيث يضم بطارية بقدرة 4700 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 45W إلا أن محول الشحن يباع بشكل منفصل.

كما يأتي Pixel 9 بتقنية الشحن اللاسلكي، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويدعم تحديث النظام على مدار 7 سنوات، وتقدم جوجل هذا الإصدار بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعة 128 جيجا بايت وسعر 799 دولار.

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