تكنولوجيا: موتورولا تطلق ساعة Moto Watch 120 الذكية بتصميم معدني وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا مؤخراً عن ساعتها الذكية Moto Watch 120 التي تنطلق بتصميم معدني، وتدعم مراقبة صحة المستخدم، وتتوفر بسعر 130 دولار.

تتميز ساعة Moto Watch 120 الذكية بشاشة AMOLED منحنية بحجم 1.43 إنش، وتصميم معدني لعلبة الساعة الذكية، كما تأتي الساعة بواجهة Moto Watch OS، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3 للإتصال اللاسلكي.

وتتوفر الساعة الذكية بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والذهبي الوردي وأيضاً اللون الفضي، كما تضم ساعة Moto Watch 120 بطارية بسعة 300 mAh، والتي تدعم تقنية الشحن السريع.

كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتتميز بأبعاد 50.6 في 44.6 في 11مم، وتأتي بوزن 55 جرام، كما تتميز سوارة الساعة الذكية بطول 175، وعرض 22مم.

ويمكن للساعة الذكية أن تدعم التحكم في تشغيل الموسيقى، وتخطي المسارات، وضبط مستوى الصوتيات عبر الساعة الذكية مباشرة، وتتوفر الساعة الذكية بسعر 130 دولار.

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