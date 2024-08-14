تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض ألوان Moto G45 قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات ألوان هاتف Moto G45.

كشفت الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم عن تفاصيل تصميم وألوان هاتف Moto G45، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+ مع معدل تحديث 120 Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم من سلسلة معالجات Snapdragon 6، وتشير بعض التوقعات إلى أن المعالج المستخدم في هذا الإصدار هو 6s Gen 3.

ايضاً من المقرر أن يأتي هاتف Moto G45 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق والأخضر إلى جانب لون “Viva Magenta”، على أن تتميز هذه الألوان بتصميم يحاكي الجلد في الغطاء الخلفي، لذا سيتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Moto G45 5G قبل نهاية الشهر الجاري، ويظهر الهاتف في الصور الرسمية بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز بإطارات نحيفة بنفس الحجم في ثلاثة إتجاهات من الشاشة، بينما تأتي الإطارات بحجم أكبر في الجزء السفلي من الشاشة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للعمق، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ومن المقرر أن ينطلق Moto G45 5G في الأسواق العالمية، على أن يتوفر بسعر 178 دولار.

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