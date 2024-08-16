الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 21 أغسطس، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من السبت 17 أغسطس طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء ونشاط لحركة الرياح على شواطئ بلطيم والإسكندرية العلمين ومطروح.