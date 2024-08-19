تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق Magic V3 للأسواق العالمية في فعاليات IFA 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V3 للأسواق العالمية خلال فعاليات IFA 2024 التي تنطلق في 5 من شهر سبتمبر المقبل.

أكدت شركة Honor من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لحضور معرض IFA 2024، حيث تقدم خلال الحدث هاتف Honor Magic V3 وHonor MagicPad 2 12.3 للأسواق العالمية، مع جهاز MagicBook Art 14 2024 الجديد.

ويتميز هاتف Honor Magic V3 بتصميم نحيف بسماكة 9.2مم، وخفيف جداً، حيث يتميز بوزن 226 جرام، وهو تصميم أقرب للهواتف الذكية التقليدية، حيث يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بسُمك 8.6مم، ويتميز iPhone 15 Pro Max بسُمك 8.3مم.

كما تدعم Honor الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم بطارية بقدرة 5150 mAh، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Magic V3 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3.5 مرة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر يتميز Honor MagicPad 2 بشاشة OLED بحجم 12.3 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم الجهاز تقنية (IMAX) لتحسين جودة العرض في الشاشة، وسطوع بنسبة 1600 nit.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، ويضم 8 من المكبرات الصوتية، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 10050 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويتميز MagicBook Art 14 2024 بتصميم فائق النحافة بسماكة 12.95مم، ووزن 1.03 كجم، كما يضم شاشة OLED بحجم 14.6 إنش، وأبعاد (3:2)، وتأتي كاميرة webcam كوحدة منفصلة عن الجهاز ويمكن أن تقترن مغناطيسياً.

كما تدعم Honor الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra 5 125H أو Ultra 7 155H، بذاكرة عشوائية 16 أو 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

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