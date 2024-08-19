تكنولوجيا: ‏Hisense تطرح منتجات صوتية جديدة متوسطة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Hisense بتوسيع نطاق منتجاتها الصوتية من خلال مكبرات الصوت الجديدة في سلسلة HS و AX.

وقد تم تصميم مكبرات الصوت هذه لتكمل أجهزة تلفاز Hisense، مما يوفر جودة صوت محسنة. و تستهدف سلسلة HS المستخدمين الذين يبحثون عن ترقية صوتية ميسورة التكلفة.

يعد جهاز HS2000 هو أصغر طراز، حيث يتميز بصوت 2.1 قناة وإخراج 240 واط. ويوفر HS3100 صوت 3.1 قناة مع مكبر صوت مركزي مخصص ومضخم صوت خارجي، مما يوفر 480 واط.

يوفر HS5100 من الطبقة العليا صوت محيطي بقناة 5.1 مع مكبرات صوت خلفية سلكية إضافية وإخراج مشترك يبلغ 540 واط.

تدعم جميع الإصدارات Dolby Digital و Dolby Digital Plus وDTS Virtual، وتوفر خيارات اتصال مثل HDMI ARC وBluetooth 5.3 والمنافذ البصرية و AUX و USB.

وعلى صعيدا أخر، تستهدف سلسلة AX المستخدمين الذين يريدون أداءً صوتيًا أعلى. يوفر AX3120G صوت قناة 3.1.2 مع مكبرات صوت تنطلق لأعلى ومضخم صوت خارجي، مما ينتج 360 واط.

ويوفر AX5125H صوت 5.1.2 قناة مع مكبرات صوت خلفية لاسلكية ومضخم صوت أكثر قوة، بإجمالي خرج يبلغ 500 واط.

يدعم كلا الطرازين AX تقنية Dolby Atmos و DTS للحصول على تجربة صوت غامرة أكثر، مع خيارات اتصال مماثلة لسلسلة HS، بالإضافة إلى منافذ HDMI المزدوجة.

تتضمن كلا السلسلتين أجهزة تحكم عن بعد وخيارات التثبيت على الحائط وأوضاع التعادل. يتراوح سعر سلسلة HS بين 129 يورو و 299 يورو، في حين يتراوح سعر سلسلة AX من 349 يورو إلى 499 يورو، مع توفرها حسب الطراز.

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