تكنولوجيا: تحديث Pixel Magnifier 2.0 يضيف إمكانية الاختيار اليدوي للعدسة ووضع PiP والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم الآن طرح تحديث Pixel Magnifier 2.0 مع بعض التحديثات الرئيسية منذ طرحه في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ولقد تم ذكر التغييرات خلال حدث Made by Google 2024. والآن، هناك تبديل “قسم العدسة اليدوية” في إعدادات المكبر الذي يضيف منتقيًا فوق زر الغالق.

وعلى هاتف Pixel 8 Pro، يمكنك الاختيار بين Ultrawide و Wide و Telephoto و Auto. يمكنك أيضًا تعيين “إجراء مفتاح مستوى الصوت” في التفضيلات على Shutter أو Zoom أو Flashlight.

وإذا كنت تقوم بالتكبير إلى 16x أو أكثر، فستحصل الآن على نافذة صورة داخل صورة. يمكنك إيقاف تشغيله في الإعدادات.

وبعد التقاط الصورة، ستظهر كلمة “بحث” أسفل الشاشة. يمكنك بعد ذلك “البحث في الصورة” باستخدام المكبر، بينما تظهر صورة PiP مختلفة في الجزء العلوي الأيسر لإظهار الموقع.

سيتم أيضًا تسليط الضوء على التطابقات الجزئية. وبطبيعة الحال، فإن جودة الصورة الملتقطة ستؤثر على جودة البحث.

وأخيرًا، ستحصل على ميزة إضاءة صور السيلفي عند التبديل إلى الكاميرا الأمامية. في الأساس، يؤدي هذا إلى تحويل الخطوط العلوية والسفلية إلى اللون الأبيض.

يتوفر Magnifier 2.0 على هواتف Pixel 5 والإصدارات الأحدث. وهو غير متوفر لجهاز Pixel Fold أو الجهاز اللوحي لسبب غير معروف.

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