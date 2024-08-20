تكنولوجيا: ملصق إعلاني يؤكد موعد حدث iPhone 16 في 10 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني لشركة ابل اليوم، والذي أكد على موعد الحدث الرسمي الذي ينطلق في 10 من سبتمبر للإعلان عن سلسلة iPhone 16.

شغلت سلسلة هواتف iPhone 16 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تعود السلسلة للأضواء من جديد للكشف عن موعد كشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون.

ولقد نشرت التسريبات الجديدة عبر صفحة “Majin Buu” على منصة X، كما أكدت التفاصيل الجديدة على ما جاء في تسريبات سابقة.

ويكشف الملصق الإعلاني عن شعار التفاحة الخاص بشركة ابل باللون الذهبي، وتشير التوقعات إلى أن الشعار يلمح إلى اللون “Desert Titanium” الذي يقدم من ابل لهاتف iPhone 16 هذا العام.

كما تظهر عبارة تتضمن ثلاثة من الكلمات (إستعد-ضبط-إلتقط)، وهو ما يشير إلى زر “capture” الجديد في السلسلة، والذي كُشِف عنه في عدد من التسريبات السابقة.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التسريبات حتى الآن أن يتميز زر “capture” بتصميم صلب ثابت يدعم الإستجابة اللمسية، على أن يأتي بمحرك Taptic لإستجابة لمسية في الزر تحاكي الحركة الميكانيكية، كما تشير التوقعات إلى أن الزر سيعمل على فتح سريع لمصراع الكاميرة أو تنشيط سريع لتطبيق الكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في حدث الشركة المرتقب في شهر سبتمبر المقبل.

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