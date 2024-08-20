تكنولوجيا: هاتف Oppo F27 5G ينطلق بمميزات الذكاء الإصطناعي وسعر يبدأ من 275 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo النقاب اليوم في السوق الهندي عن هاتف Oppo F27 5G من الفئة المتوسطة، بمميزات الذكاء الإصطناعي وسعر يبدأ من 275 دولار.

يتميز هاتف Oppo F27 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HFHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 2100 nits، وأبعاد 20:9، وتتميز بتغطية لونية بنسبة 100% بمعايير DCI P3، كما تشغل الشاشة نسبة 92.2% من إطار الهاتف.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

أيضاً ينطلق هاتف F27 5G بنظام تشغيل Android 14 وواجهة ColorOS 14، كما يأتي الهاتف بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتضمن كتابة بتقنية الذكاء الإصطناعي، وتسجيل ملخص، وAI Link Boost، وAI Studio وAI Eraser 2.0 وغيرها من مميزات الذكاء الإصطناعي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم Oppo F27 5G عدد 2 من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، ويدعم معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي بتقنية البلوتوث 5.3، وفتحة لبطاقة ذاكرة microSD، أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية تصل إلى 8 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 275 دولار.

المصدر