شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمى طفلك من الإنترنت.. هكذا تحمى أبنائك من التنمر على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام الأطفال والشباب لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح التنمر عبر الإنترنت ظاهرة مقلقة تتطلب اهتماماً خاصاً من الأهل والمعلمين، فيسبوك، كأحد أبرز هذه المنصات، قد يكون ساحة خصبة للتنمر إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال.

ما هو التنمر عبر الإنترنت؟

التنمر عبر الإنترنت هو أي سلوك عدواني متكرر يستهدف شخصاً ما عبر الإنترنت، بهدف إيذائه أو إحراجه. قد يتخذ هذا السلوك أشكالاً مختلفة مثل:

* نشر الشائعات والإشاعات الكاذبة: نشر معلومات خاطئة أو مهينة عن شخص ما.

* الإساءة اللفظية: استخدام لغة بذيئة أو مهينة.

* التهديد: توجيه تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

* استبعاد الشخص من المجموعات: منع الشخص من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الإنترنت.

* انتحال الشخصية: استخدام اسم أو صورة شخص آخر لنشره محتوى مسيء.

أضرار التنمر على الأطفال

التنمر عبر الإنترنت له آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال، قد تؤدي إلى:

* انخفاض الثقة بالنفس: الشعور بالوحدة والعزلة.

* الاكتئاب والقلق: اضطرابات نفسية قد تؤثر على الحياة اليومية.

* صعوبات في التعلم: صعوبة التركيز في الدراسة.

* مشاكل في العلاقات الاجتماعية: صعوبة في بناء علاقات صحية مع الآخرين.

* السلوك العدواني: اللجوء إلى العنف كوسيلة للرد.

* في الحالات القصوى، قد يؤدي إلى التفكير في الانتحار.

كيف تحمي طفلك من التنمر على فيسبوك؟

1. التحدث مع طفلك بصراحة:

* افتح حواراً مفتوحاً مع طفلك حول استخدام الإنترنت ومخاطره.

* شجعه على مشاركة أي تجربة سلبية يمر بها عبر الإنترنت.

* اطمئنه على أنك موجود لدعمه وحمايته.

2. تحديد قواعد واضحة لاستخدام فيسبوك:

* حدد أوقاتاً محددة لاستخدام فيسبوك.

* حدد الأصدقاء الذين يمكن لطفلك التفاعل معهم.

* اشرح له أهمية الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية.

3. تعليم طفلك كيفية التعامل مع التنمر:

* شجعه على تجاهل الرسائل المسيئة.

* علمه كيفية حظر الأشخاص المسيئين.

* شجعه على التحدث إلى شخص بالغ يثق به.

* علمه كيفية حفظ الأدلة على التنمر (مثل لقطات شاشة).

4. استخدام أدوات الرقابة الأبوية:

* استخدم برامج الرقابة الأبوية لتتبع نشاط طفلك على الإنترنت.

* قم بفلترة المحتوى غير المناسب.

* حدد الأوقات التي يمكن لطفلك فيها استخدام الإنترنت.

5. الإبلاغ عن الحالات:

* إذا تعرض طفلك للتنمر، قم بالإبلاغ عن الحادثة إلى إدارة فيسبوك.

* احتفظ بالأدلة على التنمر.

* تواصل مع السلطات المختصة إذا لزم الأمر.