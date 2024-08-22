شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا".. بدء تسجيل حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن فتح باب التسجيل لحضور أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، تحت شعار "لخير البشرية" التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر القادم، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة أكثر من 300 متحدث من الخبراء وصنّاع السياسات والأنظمة وحضور عالمي من قادة الفكر والمؤثرين في بناء التقنيات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات التقنية من 100 دولة.
ورش عمل وجلسات الذكاء الاصطناعي
وتضم القمة أكثر من 120 جلسة حوارية وورشة عمل، يستعرض خلالها المتحدثون أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وستناقش القمة موضوعات جمّة منها: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والعالمي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على نمو المدن الذكية. ومن أجل تحقيق الفائدة العلمية والاستفادة مما سيطرح خلال أعمال القمة من نقاشات مثرية عن أبعاد الذكاء الاصطناعي في العالم في الحاضر والمستقبل.
التسجيل والمتابعة
يُمكن للجميع التسجيل من خلال هذا الرابط. وفي حال قبول التسجيل ستصل من خلال البريد الإلكتروني معلومات وتفاصيل استلام بطاقات الدخول، كما يمكن متابعة كل جديد عن القمة من خلال الموقع الإلكتروني على هذا الرابط، أو من خلال حسابها على منصة "إكس" @globalaisummit.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.