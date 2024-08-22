شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا".. بدء تسجيل حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.