تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 FE يظهر في منصة Geekbench بمعالج Exynos 2400e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف Galaxy S24 FE للأضواء من جديد اليوم في ترقب للإعلان الرسمي، حيث رصد الهاتف في منصة Geekbench بمعالج Exynos 2400e.

سجلت العملاق الكوري سامسونج هاتف Galaxy S24 FE في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج منخفض السرعة من رقاقة Exynos 2400، والذي يعرف بمعالج Exynos 2400e.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج هذا الإصدار للأسواق بشكل رسمي في شهر أكتوبر، ولقد شغل هذا الإصدار عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أوضحت تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

وتوضح التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench أن معالج Exynos 2400e الذي يدعم هذا الإصدار يأتي بتردد منخفض، حيث تم خفض سرعة النواة الرئيسية Cortex-X4 فقط إلى 3.11 GHz، مقارنة بالسرعة الأصلية للنواة الرئيسية في معالج Exynos 2400 وهي 3.2 GHz.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن يكون الفارق في الآداء بين الرقاقتين كبير، وهو ما تؤكده نتائج إختبارات Geekbench حيث سجل الهاتف 1996 نقطة فقط في إختبارات الأنوية الأحادية، و5678 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

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