تكنولوجيا: ابل تؤجل خطط إطلاق جهاز قابل للطي من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة ابل من جديد تأجيل خططها لإطلاق أول أجهزة الشركة المميزة بتصميم قابل للطي، وهو ما كشف عنه تقرير نشر اليوم.

كشف تقرير نشر عبر المحلل “Ming-Chi Kuo” عن تفاصيل جديدة حول أول أجهزة ابل المميزة بتصميم قابل للطي، والتي أشارت التوقعات السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق أول من جهاز من هذه الفئة قريباً، إلا أن التقرير الجديد يؤجل تأجيل هذه الخطط من جديد.

من جانب أخر تحظى سوق الهواتف القابلة للطي بتنافس قوي في الخمس سنوات الأخيرة، كما إتسعت المنافسة لتطوير أجهزة حاسب مميزة بتصميم هجين قابل للطي.

ومع هذا التنافس القوي بين عمالقة تصنيع الهواتف في الأسواق، مازالت ابل في مرحلة التطوير لأول الأجهزة المميزة بتصميم قابل للطي، حيث تطور ابل اثنان من الأجهزة من هذه الفئة وفقاً للتسريبات السابقة، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تقترب حتى الآن من الوصول إلى الأسواق.

ولقد أوضحت التقارير السابقة أن ابل تعمل على تطوير بتصميم قابل للطي هجين بين iPad/MacBook، بينما أشارت تسريبات المحلل “Ming-Chi Kuo” الجديدة إلى أن موعد إطلاق هذا الجهاز قد تم تأجيله من عام 2026 إلى عام 2027 أو قد يمتد التأجيل حتى عام 2028.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الجهاز المرتقب هو أحد إصدارات MacBook، على أن يتميز بحجم شاشة 18.8 إنش.

ويوضح مصدر التسريبات أن السبب الرئيسي لتأجيل موعد إطلاق هذا الجهاز يعود إلى بعض التحديات التقنية التي تواجه ابل في عملية تطوير الجهاز، ولقد أشار المحلل إلى أن هذه التحديات تتعلق بالشاشة والتكوينات الميكانيكية في الجهاز.

أيضاً قامت ابل بإلغاء خططها لتطوير جهاز بحجم 20.25 إنش، ومن المقرر أن تكون شركة LG المورد الأول للشاشات في هذه الفئة من الأجهزة، والتي تأتي بتكلفة تتراوح بين 600 إلى 650 دولار، ومن المتوقع أن يأتي جهاز ابل القابل للطي بسعر 3500 دولار.

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