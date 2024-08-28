شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر البيتكوين اليوم الأربعاء.. العملات تتراجع وسط قلق المتداولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثيريوم وسولانا اليوم (الأربعاء) تراجعًا؛ موسعةً الانخفاض الحاد الذى شهدته خلال جلسات أمس بعد أن أثار نقل كبير للرموز "عملات رقمية" قلق المتداولين.

وانخفضت أسعار البيتكوين (BTC) بنسبة 5.8% إلى 59,481.0 دولارًا وسط نقص في الإشارات الإيجابية للقطاع؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وشهد "الايثيريوم" العملة الرقمية الثانية عالميا انخفاضًا بنسبة 8.6% ليكون سعره الحالي 2,464 دولارًا، بينما تغيرت أسعار سولانا وإكس آر بي وكاردانو بين 4% و5%.

جاء تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم بعد أن أعلن حساب "وال اليرت" المختص في رصد المعاملات الكبيرة للعملات الرقمية عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أنه تم نقل حوالي 30 ألف بيتكوين بقيمة 1.88 مليار دولار من محفظة باردة وهي محفظة غير متصلة بالإنترنت، تُستخدم لتخزين العملات الرقمية، إلى بورصة "بينانس" ، وهي واحدة من أكبر وأشهر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم؛ ما أثار قلق المتداولين بشأن احتمال بيع كبير للبيتكوين من شأنها أن تؤثر على السوق.

وتشير عمليات نقل كبيرة عادة إلى احتمال حدوث بيع ، وهذا الأمر زاد من الضغط على البيتكوين الذي كان بالفعل يتراجع بعد انتعاشه المحدود في عطلة نهاية الأسبوع.

وتترقب الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل مع تباين التوقعات بين خفض قدره 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تُعد مقياسا مهما للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتي من المتوقع أن تؤثر على قرار أية تخفيضات في أسعار الفائدة.

ويُنتظر أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للأصول المضاربة مثل العملات الرقمية، حيث توفر سيولة إضافية للاستثمار في هذا المجال.