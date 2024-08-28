تكنولوجيا: مواصفات سماعة Oppo Enco X3 اللاسلكية كاملة قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم وألوان سماعة Oppo Enco X3 اللاسلكية القادمة، كما كشفت التسريبات عن تفاصيل كاملة حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي في شهر أكتوبر.

تخطط شركة Oppo لعقد حدث في شهر أكتوبر للكشف عن سلسلة هواتف Find X8، وأيضاً إطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية للأسواق.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن سماعة Oppo Enco X3 تضم اثنان من المحركات الديناميكية مع محرك bass بحجم 11مم، ومكبر مصغر بحجم 6مم.

كما تضم السماعة اللاسلكية رقاقة BES2700 المقدمة من Hengxuan والتي تدعم معالجة متقدمة للصوتيات.

وتدعم سماعة Enco X3 تقنية إلغاء الضوضاء التكيفية، كما تدعم إلغاء الضوضاء المحيطة بقدرة 50 ديسيبل، ولقد تم ضبط الصوتيات في السماعة بالتعاون مع شركة Dynaudio.

أيضاً تدعم السماعة تحسين جودة الصوتيات عبر DAC مزدوج مخصص، كما تضم السماعة عدد ثلاثة من الميكروفونات في كل جهه من السماعة لتحسين جودة ووضوح الصوتيات في المكالمات، وتضم مستشعر VPU.

وتدعم سماعة Oppo Enco X3 نقل البيانات بسرعة فائقة بمعدل 1 ميجابت في الثانية، مع نقل لاسلكي دون فقدان للإشارة بمعدل 192 كيلو هرتز/24 بت لتجربة إستماع مميزة.

أيضاً من المقرر أن تأتي Enco X3 بتصميم مريح مع دعم معايير IP55 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.4، و تنسيق LHDC 5.0 لدفع صوتيات لاسلكية بأعلى دقة، وتأتي عناصر التحكم في تشغيل السماعة بخاصية اللمس في جذع Oppo Enco X3.

كما تقدم Oppo سماعة Oppo Enco X3 بقدرة بطارية 58mAh في كل جهه من السماعة، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 566mAh لذا من المتوقع أن تقدم السماعة اللاسلكية عمر شحن أطول.

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