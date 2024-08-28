تكنولوجيا: شركة HMD تعلن عن هاتف باربي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أشهر من الإعلانات التشويقية، أعلنت شركة HMD أخيرًا عن هاتفها القابل للطي الذي يحمل طابع باربي.

الجهاز عبارة عن هاتف Nokia 2660 Flip إلى حد ما ولكنه يتميز بالعديد من تعديلات البرامج بالإضافة إلى تغيير كبير في التصميم مع للون الوردي.

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية وردية اللون قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير وكابل USB-C وردي وقطعة قماش تلميع مطابقة للألوان وبعض الملحقات الإضافية.

تحتوي هذه المجموعة على غطاءين خلفيين قابلين للاستبدال، وحزام هاتف مطرز، وحليات هاتف قابلة للتركيب، وملصقات باربي.

يتميز هاتف HMD Barbie بشاشة رئيسية مقاس 2.8 بوصة وشاشة خارجية مقاس 1.77 بوصة.

يأتي الهاتف مزود بمعالج Unisoc T107 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 64 ميجابايت ومساحة تخزين 128 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي الهاتف على كاميرا VGA واحدة (0.3 ميجابكسل) واتصال Bluetooth 5 ومقبس سماعة رأس ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة نظام S30+ في معظم الأسواق على الرغم من أن الإصدار الأمريكي سيعمل على KaiOS بدلاً من ذلك.

وقامت HMD بتوسيع التخصيص ليشمل واجهة مستخدم الهاتف باستخدام أيقونات وخلفيات ونغمات باربي مخصصة.

يحصل هاتف Barbie أيضًا على نصيحة رقمية تتعلق بالرفاهية، وتطبيق Barbie Meditation، وتذكيرات للعناية الذاتية.

يبلغ سعر هاتف باربي 129 دولارًا أمريكيًا/ 129 يورو/ 99 جنيهًا إسترلينيًا، وهو معروض للبيع اليوم في معظم أنحاء العالم، بينما ستتوفر النسخة الأمريكية في أكتوبر.

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