تكنولوجيا: أداة mapify لرسم الخرائط الذهنية بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكنك الآن تحويل أي محتوى إلى خرائط ذهنية لتوفير الوقت والجهد وذلك عبر أداة mapify التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي وتتوفر للمستخدمين بشكل مجاني.

تخيل أن صفحات الإنترنت أو مقاطع الفيديو على اليوتيوب أو المستندات تتحول إلى خرائط ذهنية تسلط الضوء على النقاط الرئيسية في أي محتوى! هذه هي الرؤية الرئيسية التي ترتكز عليها أداة mapify بالذكاء الإصطناعي.

ولقد طورت هذه الأداة لدعم المستخدمين وتوفير الجهد والوقت للتعلم والحصول على نظرة كاملة على النقاط الرئيسية في أي محتوى في وقت أقصر.

لذا إذا واجهت نصوص مطولة عليك قراءتها في وقت قصير فإن أداة mapify هي الأنسب لدعمك في الحصول على ملخص سريع بخريطة ذهنية واضحة، أيضاً لن يقتصر دعم الأداة على النصوص، حيث يمكن أن تقدم دعم في الصور أيضاً، أو شرح المخططات والجداول البيانية بخريطة ذهنية منظمة ومرتبة لتجربة سلسة.

وتتكامل تجربة المستخدم في دعم أداة mapify لتحويل الصوتيات أيضاً إلى خرائط ذهنية، لذا يمكنك أن تسجل الإجتماعات أو المحاضرات أو أي مقابلة وعرض النقاط الرئيسية لاحقاً عبر خرائط ذهنية يتم إنشاءها عبر تقنية الذكاء الإصطناعي بأداة mapify.

الآداة تتوفر للمستخدمين مجاناً بشكل محدود، كما أنها تدعم اللغة العربية للمستخدمين، ويمكنك تجربتها الآن عبر الرابط التالي:

http://mapify.so