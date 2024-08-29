تكنولوجيا: هايسنس تعلن عن رعايتها الرسمية لنادي ريال مدريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، 28 أغسطس 2024 – أعلنت هايسنس، الشركة العالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الفاخرة، عن شراكتها الرسمية مع نادي ريال مدريد، أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم. وتم تنظيم حفل الإعلان في فندق هيلتون الرياض، بحضور السيد ليو هو، المدير العام لهايسنس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء التجزئة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وتستمر الرعاية المميزة على مدى ثلاث سنوات لتشمل مناطق واسعة، بما في ذلك إسبانيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يمنح هايسنس فرصة ممتازة للوصول إلى قاعدة جماهيرية متحمسة هنا في المملكة العربية السعودية. ويواصل نادي ريال مدريد استقطاب الملايين بفضل قائمته التي تضم نجوماً عالميين مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى تاريخه الغني الذي شهد أساطير كروية مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام، وزين الدين زيدان، مما يعزز مكانته كقوة رياضية عالمية.

وستمتد الشراكة لتشمل فرق ريال مدريد للرجال والسيدات في الدرجة الأولى بجميع البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية، مما سيعزز العلاقات بين المشجعين في المنطقة والنادي.

واحتفالاً بهذه الشراكة ورؤيتهما المشتركة للإبداع والتميز، ستطلق هايسنس وريال مدريد تلفازًا بإصدار محدود مقاس 100 بوصة يحمل العلامتين التجاريتين، مما يعد بتجربة مشاهدة منزلية لا مثيل لها للمشجعين في جميع أنحاء العالم.

الالتزام بالنجاح

أثبتت هايسنس، التي تشتهر بأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية المتطورة، حضورها القوي في مجال الرعاية من خلال دعمها لبطولات مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة أوروبا. وتطمح الشركة من خلال هذا التعاون الجديد إلى استقطاب الجماهير عبر الشغف والإثارة التي يقدمها ريال مدريد في عالم كرة القدم.

وسيقدم التلفاز الرائد بمقاس 100 بوصة تجربة بصرية استثنائية وصوتًا غامرًا، ليجعل المشجعين يشعرون بأنهم أقرب إلى الحدث من أي وقت مضى. ومن خلال هذه الشراكة المميزة، تستعد هايسنس وريال مدريد لإبهار مشجعي كرة القدم والمستهلكين بتقديم منتجات وخدمات رفيعة المستوى.

وأعرب السيد ليو، المدير العام لشركة هايسنس في المملكة العربية السعودية، عن حماسه قائلاً: “نشعر بفخر كبير وحماس لهذه الشراكة، إذ يتوافق شغف ريال مدريد ونجاحه والتزامه بشكل كامل مع استراتيجيتنا في هايسنس للتواصل مع المستهلكين من خلال الرعاية الرياضية وتعزيز مكانة علامتنا التجارية. نحن متحمسون للفرص المقبلة وملتزمون بتقديم تجارب مميزة للمشجعين، مع تحسين تجربة مشاهدة كرة القدم بفضل تقنيتنا المتطورة”.

وتسعى هايسنس باستمرار للابتكار التكنولوجي من خلال تطوير منتجات جديدة ومثيرة للمستهلكين حول العالم. بدءًا من أجهزة التلفزيون بالليزر إلى أجهزة تلفزيون ULED، تهدف هايسنس إلى تحسين تجربة المشاهدة المنزلية لعشاق كرة القدم وجميع أفراد الأسرة. استعدوا لمغامرة مثيرة مع هايسنس وريال مدريد!

نبذة عن هايسنس

تأسست شركة هايسنس في عام 1969، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، والشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™. وفقًا لتقرير Omdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالميًا في شحنات التلفزيونات والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. توسعت الشركة بسرعة لتشمل أكثر من 160 دولة، حيث تتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية.

بفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة، توفر هايسنس منتجات ذات جودة عالية، إلى جانب خدمات ما بعد البيع الممتازة وضمانات شاملة. تتصدر الشركة مجال الابتكار التكنولوجي من خلال تقديم تقنيات متقدمة مثل تلفزيونات الليزر، وتقنية الإضاءة الخلفية المحلية بتقنية ULED، وتطوير رقائق العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق نظام التلفزيون SoC، ورقائق الذكاء الاصطناعي. إلى جانب الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس أيضًا في قطاعات B2B مثل النقل الذكي، والتكنولوجيا الطبية، والوحدات البصرية.

تمتلك هايسنس وتدير علامات تجارية مشهورة مثل Toshiba TV وgorenje وKelon وRonshen وASKO، مما يعزز مكانتها في السوق. بصفتها راعية للأحداث الرياضية الكبرى، ارتبطت هايسنس بأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم قطر 2022™، وكأس الأمم الأوروبية 2020™، وكأس الأمم الأوروبية 2024™، وكذلك بأندية مثل باريس سان جيرمان.

تواصل Hisense قيادة الصناعة من خلال 34 منطقة صناعية و26 مركزًا للبحث والتطوير و66 شركة خارجية، مع مقر إقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضمن الشركة التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة. لمتابعة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://hisenseksa.com/