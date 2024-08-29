شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 وخدماته تتسبب فى إيرادات بقيمة 400 مليار دولار فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يقدر المحللون الآن أن أبل ستتجاوز 400 مليار دولار في الإيرادات السنوية في عام 2024 بسبب إطلاق أيفون 16 وخدماته، وكانت حققت أبل 775000 دولار في أول عام عندما تأسست في عام 1977، والآن، بعد ما يقرب من 50 عامًا، تظهر أحدث النتائج المالية الرسمية للشركة أنها حققت 84.78 مليار دولار فقط للربع الثالث من عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "phonearena"، تقدر شركة كاونتر بوينت ريسيرش أنه من المرجح أن تحقق الشركة أكثر من 400 مليار دولار لعام 2024 بأكمله، ويأتي هذا بعد انخفاض في الأرباح في عام 2023، ولا يُعزى الارتفاع إلى أيفون الجديد فحسب، بل إلى جميع أجهزة وخدمات أبل.

يتوقع المحللون بشكل أساسي أن يساعد الوعد بدمج Apple Intelligence عبر منتجات الأجهزة أيضًا أبل، علاوة على ذلك، تقدر شركة Counterpoint Research أن خدمات أبل ستنمو أيضًا، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025 (للمرة الأولى).

تستند Counterpoint في تقديراتها على التوقعات، ولكن ليس فقط حول iPhone، ومن المتوقع أيضًا أن تطلق أبل طرازات iPad وMac وApple Watch وحتى AirPods الجديدة قريبًا، ووفقًا للباحثين، ستصبح AirPods الجزء الأسرع نموًا في أرباح أبل.

يتوقع الباحثون أيضًا أنه في المستقبل، ستكسب أبل إيرادات مباشرة من Apple Intelligence، وهي وجهة نظر أبل في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف أي عناصر من هذه الخدمة سيتم تحقيق الدخل منها.