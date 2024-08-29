شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تباين أداء العملات الرقمية الكبرى بعد تراجعات حادة وترقب البيانات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثيريوم وسولانا حالة من التباين اليوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته خلال جلسات أمس، وسط ترقب المتداولين مجموعة من البيانات الاقتصادية القادمة لتحديد اتجاه حركة العملة الرقمية التالية.

واستقرت أسعار البيتكوين (BTC) عند 59,339 دولار وسط نقص في الإشارات الإيجابية للقطاع؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وشهد "الايثيريوم" العملة الرقمية الثانية عالميا ارتفاعًا بنسبة 3% ليكون سعره الحالي 2,537 دولار، بينما صعدت أسعار إكس آر بي وكاردانو حوالي 0.5% لكل منهم .

وانخفضت عملة سولانا الرقمية بنسبة 2.4% مواصلة خسائر حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وجاء تراجع أسعار العملات الرقمية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد أن أعلن حساب "وال اليرت" المختص في رصد المعاملات الكبيرة للعملات الرقمية عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، أنه تم نقل حوالي 30 ألف بيتكوين بقيمة 1.88 مليار دولار من محفظة باردة وهي محفظة غير متصلة بالإنترنت، تُستخدم لتخزين العملات الرقمية، إلى بورصة "بينانس"، وهي واحدة من أكبر وأشهر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم؛ ما أثار قلق المتداولين بشأن احتمال بيع كبير للبيتكوين من شأنها أن تؤثر على السوق.

وتشير عمليات نقل كبيرة عادة إلى احتمال حدوث بيع، وهذا الأمر زاد من الضغط على البيتكوين الذي كان بالفعل يتراجع بعد انتعاشه المحدود في عطلة نهاية الأسبوع.

وتترقب الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل مع تباين التوقعات بين خفض قدره 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تُعد مقياسا مهما للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المتوقع أن تؤثر على قرار أية تخفيضات في أسعار الفائدة.

ويُنتظر أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للأصول المضاربة مثل العملات الرقمية، حيث توفر سيولة إضافية للاستثمار في هذا المجال.