تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S24 FE في قاعدة بيانات FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S24 FE في حدث يعقد بين شهري سبتمبر وأكتوبر، ولقد رصد الهاتف في منصة FCC إستعداداً للإعلان المرتقب.

شغل هاتف Galaxy S24 FE عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي كشفت عن الكثير من تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وتعود التسريبات لتسليط الأضواء على هذا الإصدار من جديد، حيث ظهر في قاعدة بيانات FCC بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6E، وNFC، والبلوتوث، وأيضاً دعم الإتصال بشبكات 5G.

كما يدعم Galaxy S24 FE الشحن اللاسلكي بقدرة 9W، ويتميز الهاتف بأبعاد 162 في 77.3مم، إلا أن التسريبات لم تؤكد على سُمك هذا الإصدار.

يذكر أن هاتف S24 FE رصد أيضاً في قاعدة بيانات Geekbench خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على دعم الهاتف برقاقة معالج Exynos 2400، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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