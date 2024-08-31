تكنولوجيا: شركة OnePlus تستعد لإطلاق سماعات أذن جديدة والتي قد تكون Nord Buds 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، كشفت OnePlus عن سماعات Nord Buds 3 Pro في السوق العالمية، والتي تتميز بـ 49dB ANC و BassWave 2.0، وغيرها من الميزات الرائعة.

والآن، ادعى المسرب Yogesh Brar أنه سيتم إطلاق سماعات أذن أخرى من سلسلة Nord قريبًا.

لم يذكر التسريب على وجه التحديد اسم سماعات الأذن، ومع ذلك، فمن المتوقع ان تكون OnePlus Nord Buds 3.

تشمل الميزات الرئيسية المتوقعة من OnePlus Nord Buds 3 صوتًا عالي الجودة وسعر تنافسي، مما يجعلها بديلاً ميسور التكلفة للطرازات الرئيسية.

وفي حين أن عزل الضوضاء قد لا يكون متقدمًا كما انها هو الحال مع Nord Buds 3 Pro، فمن المتوقع أن يساعد مستوى معين من تقليل الضوضاء في حجب الأصوات غير المرغوب فيها.

تتميز OnePlus Nord Buds 3 Pro بهيكل معتمد من IP55. وفيما يتعلق بالصوت، تم تجهيز Nord Buds 3 Pro بمحرك تيتانيوم مقاس 12.4 ملم يوفر صوت جهير قوي وواضح بثلاثة أضعاف.

توفر السماعة ما يصل إلى 49 ديسيبل من عزل الضوضاء النشط ويتضمن عزل الضوضاء الذكي الذي يتم ضبطه تلقائيًا بناءً على البيئة.

تحتوي سماعات الأذن على ثلاثة ميكروفونات وتستخدم تقنية Crystal Clear Call لإجراء مكالمات واضحة.

ويسمح وضع الشفافية للمستخدمين بالبقاء على دراية بما يحيط بهم، وتقوم خوارزمية BassWave 2.0 بضبط ترددات الصوت الجهير، مع تقديم Master EQ ثلاثة أوضاع للاختيار من بينها.

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 12 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل عزل الضوضاء النشط، ويمتد عمر البطارية إلى 44 ساعة مع حافظة الشحن.

يمكن للسماعات الاتصال بجهازين في وقت واحد وهناك دعم Bluetooth 5.4 و Google Fast Pair.

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