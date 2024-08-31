تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف هواوي Mate 70 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 70 قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم إصدار Mate 70 Pro والإختلافات في التصميم مقارنة بإصدار الشركة السابق Mate 60 Pro.

تسلط التسريبات المصورة الجديدة الضوء على تصميم وحدة الكاميرة في هاتف هواوي المرتقب Mate 70 Pro، حيث يضم هذا الإصدار أيضاً وحدة كاميرة بتصميم دائري، مع حلقة بتصميم زجاجي أكثر سماكة مقارنة بكاميرة Mate 60 Pro.

كما تم تحريك فلاش LED في إعدادات الكاميرة إلى الجزء السفلي مع علامة “AI-DC” التجارية التي تظهر أيضاً في الجزء السفلي، والتي تؤكد تحسين جودة التصوير بتقنية الذكاء الإصطناعي.

ويدعم هاتف Mate 70 Pro رقاقة معالج Kirin 9100 الجديدة، كما تعمل هواوي على ترقية الكاميرة الرئيسية في الإصدار الجديد، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل كبديل لدقة 50 ميجا بيكسل في إصدار Mate 60 Pro.

من جانب أخر لن يطرأ على الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 12 ميجا بيكسل أي تغيير، كما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بنفس مواصفات إصدار Pro السابق.

أيضاً يحصل هاتف Mate 70 Pro على ترقية في كاميرة السيلفي التي تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 3D ToF متقدم لتقنية التعرف على الوجه، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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