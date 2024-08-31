تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Philips T3 الذكي المزود بشاشة 4K QD-Mini LED بحجمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Philips سلسلة أجهزة التلفاز الذكية T3 في الصين. تتوفر سلسلة Philips T3 الجديدة بحجمين؛ 65 و 75 بوصة.

تتميز بشاشة LED صغيرة بدقة 4K Quantum Dot (QD) وهي شاشة متميزة. وتوفر أجهزة التلفاز الجديدة دقة فائقة الوضوح (4K) تصل إلى 3840 × 2160 بكسل.

يصل معدل تحديث شاشة اللوحة إلى 120 هرتز بينما يصل سطوع إلى 630 نتس. ويتمتع الإصدار 65 بوصة من التلفاز بأقصى سطوع يبلغ 630 نتس في المتر المربع بينما يصل الإصدار مقاس 75 بوصة إلى 610 نتس في المتر المربع.

تتميز أجهزة تلفاز Philips T3 الجديدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 قسم للإضاءة الخلفية، مما يضمن طبقات صور غنية وتفاصيل واضحة.

وقد تم تجهيز أجهزة تلفاز سلسلة Philips T3 بشريحة جودة صورة احترافية مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي مع محرك تحسين جودة الصورة Philips P5. يعمل هذا على تحسين الصورة من خلال خوارزميات ذكية في كل من السيناريوهات الساطعة والمظلمة.

ويدعم التلفاز شاشة عرض ملونة تصل إلى 1.07 مليار مع انتقالات ألوان طبيعية ودقيقة. كما انها تغطي 113 بالمئة/ 103 بالمئة من التدرج اللوني الواسع DCI-P3 للإصدارات 65/75 بوصة.

تدعم سلسلة تلفاز Philips T3 تقنية HDR10+ وكل إطار مستقر وواضح، بفضل تقنية MEMC الديناميكية المضادة للاهتزاز. كما تدعم أجهزة التلفاز زاوية مشاهدة واسعة للغاية تبلغ 178 درجة للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

تم تجهيز سلسلة Philips T3 بمعالج A55 رباعي النواة مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من مساحة التخزين مما يسمح بأداء لائق.

يدعم التلفاز تقنية التعتيم PWM 3.84 كيلو هرتز لتقليل الوميض وحماية العينين. ويمكن مشاهدة التلفاز بشكل مريح لفترات طويلة دون الإضرار بالبصر.

تدعم أجهزة التلفاز أيضًا شبكة WiFi مزدوجة النطاق 2.4G/5G للاستمتاع بسلاسة بالترفيه عبر الإنترنت. يمكن تشغيل ألعاب Tencent START السحابية وغيرها من الألعاب باستخدام التلفاز، كما يتم دعم عرض الشاشة بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتم دعم الصوت للتلفاز عبر شرائح الصوت الحصرية ودعم Dolby Atmos و Dolby Digital Decoding+.

علاوةً على ذلك، توجد واجهتان HDMI 2.1، بالإضافة إلى واجهة USB 2.0 ومخرج الصوت وواجهات RF.

يبدأ سعر سلسلة تلفاز Philips T3 من 4599 يوانًا (648 دولارًا) ويمكن شراؤها من موقع JD.com.

المصدر