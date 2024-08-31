تكنولوجيا: أول التفاصيل حول هاتف Xiaomi MIX Flip 2 المقرر إطلاقه في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف MIX Flip، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات GSMA IMEI.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الصدفية القابلة للطي، والذي ينطلق العام المقبل بعلامة Xiaomi MIX Flip 2 التجارية للأسواق.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من منصة GSMA IMEI عن اثنان من النماذج التي تعود إلى هاتف MIX Flip 2، لذا من المتوقع أن يتوفر أحد النماذج في الأسواق العالمية.

ولقد أكدت الكثير من التفاصيل على تطوير شاومي لسلسلة هواتف Xiaomi 15 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Xiaomi 15 Pro وXiaomi 15S Pro وأيضاً Xiaomi 15 Ultra.

كما تعمل شاومي على تطوير نموذج جديد من الهواتف الذكية التي لا تتضمن أي أزرار والذي يظهر في التسريبات برمز “zhuque”، بينما رصد هاتف Xiaomi MIX Flip 2 في منصة IMEI بنماذج رقم 2505APX7BC، وأيضاً 2505APX7BG.

ولقد قدمت شاومي هاتف MIX Flip الحالي للأسواق في شهر يوليو الماضي، بينما تشير التسريبات إلى أن MIX Flip 2 سينطلق للأسواق في شهر مايو من عام 2025.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن النموذج الذي يحمل رقم “2505APX7BC” هو الإصدار الخاص بالسوق الصيني من الهاتف، بينما يستهدف نموذج 2505APX7BG الذي ينتهي بحرف “G” الأسواق العالمية، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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